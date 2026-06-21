Sorpresa Corradi: niente Napoli nello staff di Allegri, è a un passo dalla Samp

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La Sampdoria continua a lavorare alla scelta del nuovo allenatore e nelle ultime ore starebbe prendendo quota una candidatura a sorpresa. In cima alla lista del club blucerchiato ci sarebbe infatti Bernardo Corradi, profilo che sta guadagnando sempre più consensi all'interno della dirigenza. Tra le parti si sarebbe già svolto un incontro, giudicato positivo da entrambe le componenti, segnale che i contatti potrebbero proseguire nei prossimi giorni per valutare la fattibilità dell'operazione. Lo riporta Sky Sport.

Corradi, niente Napoli con Allegri

Corradi era stato al Milan nello staff di Massimiliano Allegri al Milan, ma non farà parte del gruppo di lavoro del tecnico livornese a Napoli. Di conseguenza, il suo nome resta libero sul mercato e la pista che porta alla panchina blucerchiata appare al momento una delle più concrete. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per capire se i contatti già avviati si trasformeranno in una vera e propria trattativa e, successivamente, nell'accordo definitivo.