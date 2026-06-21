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Calciomercato Napoli, c'è la svolta? Corriere dello Sport: "Gila si avvicina"

Calciomercato Napoli, c'è la svolta? Corriere dello Sport: "Gila si avvicina"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
Mario Gila ha scelto il Napoli e la Lazio rischia di perderlo a zero tra un anno, avendo lo spagnolo il contratto in scadenza nel 2027.

Il Napoli ha un nome più caldo di tutti sul fronte calciomercato: Mario Gila. Da giorni ormai la società azzurra sta lavorando per abbassare le pretese della Lazio e forse ci sta riuscendo. "Svolta Napoli: Gila si avvicina", titola in prima pagina. Il difensore spagnolo ha scelto il club azzurro e Lotito rischia di perderlo a zero tra un anno.