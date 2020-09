Castel volturno, il report del club: passing drill, lavoro tattico e aerobica con partitina

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente esercitazioni di passing drill. Di seguito lavoro tattico con posizionamenti in campo. Fase finale dedicata a una seduta aerobica alternata a partitina a campo ridotto.