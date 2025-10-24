Ufficiale Castel Volturno, il report del club: lavoro tecnico-tattico in vista dell’Inter

Siamo alla vigilia di Napoli-Inter, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, sfida cruciale per gli azzurri non solo per classifica ma anche per riscattare la durissima sconfitta contro il PSV Eindhoven. La squadra di Antonio Conte si è allenata questo pomeriggio al Training Center in vista della partita di sabato in programma alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "SSC Napoli Training Center- Meno uno a Napoli-Inter. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina alla vigilia del match contro i nerazzurri. Il gruppo è stato impegnato in una fase di attivazione e successivamente in un lavoro tecnico-tattico".