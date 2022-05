Castel Volturno, il report del club: Osimhen smaltisce l'influenza e torna in gruppo!

La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto e situazioni di calci piazzati.

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l'ultima giornata di Serie A.

La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema a campo ridotto e situazioni di calci piazzati. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Osimhen ha svolto l’intera seduta in gruppo.