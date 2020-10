Castel Volturno, il report del club: per Insigne parte del lavoro col gruppo

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center, dopo il successo sull'Atalanta. Gli azzurri preparano il match di Europa League contro l'AZ Alkmaar in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio contro l'Atalanta sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con torello ed esercizi di passing drill. Successivamente seduta tecnica con conclusioni in porta e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto parte del lavoro personalizzato in campo e parte col gruppo.