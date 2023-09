Castel Volturno, il report del club: personalizzato in campo per due azzurri

GIOVANILI TEDESCO, BUONA LA PRIMA: GLI AZZURRINI BATTONO IL PALERMO AL DEBUTTO IN PRIMAVERA 2 Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... LE ALTRE DI A FROSINONE-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: DI FRANCESCO PUNTA SU MONTERISI E GELLI Arrivano le formazioni ufficiali di Frosinone-Sassuolo, match delle ore 15 valido per la 4ª giornata di Serie A. Nelle fila dei ciociari titolari a sorpresa, rispetto alle indicazioni della vigilia Monterisi al posto di Okoli in difesa e Gelli al posto di Marchizza... Arrivano le formazioni ufficiali di Frosinone-Sassuolo, match delle ore 15 valido per la 4ª giornata di Serie A. Nelle fila dei ciociari titolari a sorpresa, rispetto alle indicazioni della vigilia Monterisi al posto di Okoli in difesa e Gelli al posto di Marchizza...