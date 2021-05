Castel Volturno, il report del club: personalizzato in campo per Koulibaly

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domenica allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con lavoro di scarico, esercizi di mobilità e addominali. Koulibaly ha svolto lavoro in palestra e personalizzato in campo.