Castel Volturno, il report del club: scarico per chi ha giocato. Ora un giorno di riposo

Fonte: sscnapoli.it

Dopo il successo sulla Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center.Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica per la 21esima giornata di Serie A (ore 12.30).

Coloro che sono scesi in campo ieri dall'inizio al Maradona hanno svolto lavoro di scarico.Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra. Chiusura con partita a campo ridotto

Domani riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì.