Castel Volturno, il report del club: seduta tecnica e lavoro di posizione e possesso palla

Dopo il successo sulla Juventus e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma giovedì in Spagna (ore 21).

La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di riscaldamento. Successivamente seduta tecnica ed esercitazioni di passaggio. Chiusura con lavoro di posizione e possesso palla a tema.