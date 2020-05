Castel Volturno, il report della SSCN: esercitazioni tattiche e lavoro tecnico per gli azzurri

Il Napoli continua ad allenarsi al Centro Sportivo di Castel Volturno in attesa di scoprire quando riprenderà il campionato. Il sito ufficiale del club azzurro ha diramato il consueto report sull'allenamento: "Seduta di allenamento per il Napoli, nel rispetto delle norme previste, al Training Center. La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con torello seguito da riscaldamento su circuito. Successivamente seduta aerobica ed esercitazioni tattiche per reparti. Chiusura con lavoro tecnico".