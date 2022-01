Castel Volturno, il report: possesso e palle inattive, nessuna novità su Fabian

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center, scrive il club azzurro sul proprio sito web: "Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 16.30. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla ed esercitazioni su palla inattiva".