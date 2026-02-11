Prima pagina

Il Roma: "Fuori ai rigori"
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica l'apertura in prima all'eliminazione dalla Coppa Italia del Napoli per mano del Como: "Fuori ai rigori. Il Napoli gioca bene, ma in semifinale di Coppa Italia ci va il Como dagli undici metri. Conte: 'Gli arbitri? Devono migliorare'". Di seguito la prima pagina integrale.