Castel Volturno, seduta mattutina per gli azzurri: il report del club

Castel Volturno, seduta mattutina per gli azzurri: il report del clubTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli si è allenato oggi a Castel Volturno, a due giorni dalla seconda partita del nuovo campionato, in programma per sabato 30 agosto alle 20:45. Gli azzurri hanno sostenuto una seduta mattutina agli ordini ovviamente di Antonio Conte. Di seguito il report ufficiale pubblicato dalla società azzurra tramite il proprio sito:

"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Cagliari, allo stadio Maradona. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, effettuando lavoro tecnico tattico ed esercizi finalizzati alla velocità".