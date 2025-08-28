Castel Volturno, seduta mattutina per gli azzurri: il report del club
Il Napoli si è allenato oggi a Castel Volturno, a due giorni dalla seconda partita del nuovo campionato, in programma per sabato 30 agosto alle 20:45. Gli azzurri hanno sostenuto una seduta mattutina agli ordini ovviamente di Antonio Conte. Di seguito il report ufficiale pubblicato dalla società azzurra tramite il proprio sito:
"Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Cagliari, allo stadio Maradona. Il gruppo ha svolto una seduta mattutina, effettuando lavoro tecnico tattico ed esercizi finalizzati alla velocità".
Prossima partita
30 ago 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cagliari
