Cavani, flop al Valencia: un milione per ogni gol segnato

Edinson Cavani ha iniziato una nuova tappa della sua carriera ed è volato a Buenos Aires per coronare il suo sogno: giocare nel Boca Juniors. Il Matador si è lasciato così alle spalle l'Europa, dove è arrivato nel 2007 per giocare in Italia (Palermo e Napoli), Francia (Paris Saint-Germain), Inghilterra (Manchester United) e Spagna, un'ultima esperienza non proprio positiva con il Valencia. Il suo rendimento, riportano i media iberici, è stato piuttosto mediocre e molto costoso per le casse della società.

Un milione per ogni gol

Quasi un fallimento, per le aspettative che si erano generate e per lo stipendio che percepiva. Cavani, in una stagione davvero complicata per il Valencia, aveva un ingaggio di 5 milioni lordi, a cui si sono aggiunti 2 milioni pagati per la buonuscita. Un flop da sette milioni, uno per ogni gol segnato nelle 28 partite in cui è sceso in campo (23 da titolare): due in Copa del Rey, entrambi contro lo Sporting Gijón, e 5 in campionato (due contro Elche e uno contro Maiorca, Siviglia e Villarreal).

Fuori dal progetto

L'uruguaiano, che comunque non rientrava nei piani di Rubén Baraja: lo conferma l'ultimo scorcio della scorsa stagione, in cui aveva giocato solo 80 minuti nelle ultime quattro partite, tutte decisive per la salvezza. Il suo addio riduce di circa 3 milioni la massa salariale e permette al club di alleggerire la sua posizione in tema di fair play finanziario.