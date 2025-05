Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Finalone! Il Genoa ferma il Napoli: Scudetto in 180 minuti"

"Finalone" è l'unica parola scelta da La Gazzetta dello Sport per sintetizzare la corsa scudetto sempre più avvincente tra Napoli e Inter e aprire la sua prima pagina dopo i risultati del weekend. I nerazzurri, reduci dalla qualificazione in finale di Champions League e in campo con tante riserve, passano 2-0 sul campo del Torino con il capolavoro di Zalewski e il glaciale rigore di Asllani, portandosi a -1 dagli azzurri. La squadra di Conte non va oltre al 2-2 contro il Genoa al Maradona: gli autogol di Meret e l'incornata di Vasquez rendono vani i due momentanei vantaggi di Lukaku prima e Raspadori poi. "Il Genoa ferma il Napoli, l'Inter vince: scudetto in 180 minuti - aggiunge la rosea -. Vasquez gela il Maradona. Conte: 'Bonus sprecato' ma resta ancora davanti. Inzaghi batte il Toro e crede nella pazza rimonta".

In un box a centro pagina si parla anche della corsa all'ultimo posto disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League, con la sfida tra Atalanta e Roma in programma questa sera per chiudere la 36esima giornata: "Roma a Bergamo. Ora la Juve tifa Atalanta".