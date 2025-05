CLASSIFICA - Passo falso verso lo Scudetto per il Napoli: l'Inter accorcia a -1

Prima mancavano tre passi e adesso soltanto due. Ma il margine sull'Inter si è ridotto. Perché il Napoli, malgrado si porti due volte in vantaggio, non riesce a battere il Genoa in un Maradona tutto esaurito e si fa rosicchiare due punti dei nerazzurri. La squadra di Conte va a quota 78 e ora ha solo un punto di vantaggio sull'Inter. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Napoli 78 punti

Inter 77

Atalanta 68*

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63*

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59*

Como 48

Torino 44

Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 33

Hellas Verona 33

Parma 32

Empoli 28

Lecce 28

Venezia 26*

Monza 18

* una partita in meno