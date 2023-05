Cavani jr può giocare nel Napoli: sta facendo provini per il settore giovanile

Lucas Cavani, dieci anni, figlio del Matador, può diventare presto un nuovo giocatore del Napoli

Lucas Cavani, dieci anni, figlio del Matador, può diventare presto un nuovo giocatore del Napoli. E' stato proprio il papà a darne l'annuncio nella sua intervista a Dazn: "Mio figlio Lucas sta facendo i provini col Napoli, vediamo. Voglio che sia felice e si diverta per vivere il calcio con passione, alla fine conta quello. Se fai qualcosa che non ti dà piacere è brutto, nel calcio come nella vita".