Prima pagina Cds: "Conte blocca tutti e può rimanere a Napoli: Juve spiazzata"

"Conte blocca tutti". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Antonio può rimanere a Napoli: Juve spiazzata. Altri allenatori sono in qualche modo legati alle scelte del tecnico salentino sul suo futuro. Attesa Allegri: non solo DeLa, scatto Milan. Roma, Gasp aspetta Dan: svolta vicina. Palladino lascia Firenze: c'è De Rossi. Italiano resta a Bologna: ne vuole otto.

In taglio alto, spazio ad un'intervista fatta dal quotidiano a Cristian Chivu. Ha salvato il Parma in tre mesi, ora protegge il lavoro di Inzaghi: "Inter, questo è il tuo tempo". Prosegue l'ex difensore del Triplete: "Da giorni sento parlare di fallimento se dovesse perdere la finale con il PSG: è assurdo". Cristian e la sua fuga dalla mediocrità.