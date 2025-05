Gabri Veiga lascia l’Arabia, Pres. Porto svela: “Rinuncerà al 90% dell'ingaggio"

Due estati fa fu a un passo dal Napoli, salvo accettare all'ultimo momento la faraonica proposta dell'Al Ahli. Oggi, dopo aver vinto la Champions League asiatica, Gabri Veiga torna in Europa e ripartirà dal Porto. Lo ha confermato André Villas-Boas, ex allenatore e attuale presidente della squadra lusitana: "Ci stiamo avvicinando a un accordo totale", ha dichiarato.

Villas-Boas ha chiarito che il piano è quello di far entrare Gabri Veiga nella rosa del Porto per il Mondiale per Club, sfruttando la finestra "extra" che si è aperta per registrare fino a tre giocatori dall'1 al 10 giugno. "Ci piacerebbe molto averlo a disposizione per il Mondiale per Club. Tuttavia, il giocatore rimane un giocatore dell'Al Ahli, con cui abbiamo un ottimo rapporto. Stiamo negoziando con il club. Non vogliamo correre rischi; stiamo procedendo con cautela con il suo trasferimento", ha spiegato.

La grande novità riguarda lo stipendio a cui dovrà rinunciare per tornare in Europa: "Naturalmente abbiamo l'autorizzazione dell'Al Ahli per parlare con il giocatore, che ha espresso il suo desiderio. Come potete immaginare, il giocatore sta rinunciando a oltre il 90% del suo stipendio per giocare nel Porto. Tutto questo è encomiabile, è un atleta che prende decisioni per la sua carriera e non per ottenere benefici economici dai suoi trasferimenti. Gabri sta facendo esattamente l'opposto. Ora dipende un po' da come si concluderanno le trattative, che spero si concretizzino nei prossimi giorni".