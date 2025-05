La rivelazione da brividi di McTominay ai compagni al 90' di Napoli-Cagliari

Scott McTominay è incredulo quando il Napoli vince lo scudetto. Al 90esimo della gara vinta contro il Cagliari che vale il quarto titolo nella storia del club azzurro, lo scozzese non rincorre la folla e non partecipa all’abbraccio collettivo con dirigenti, i giocatori che erano in panchina e calciatori. Se ne sta disteso sul prato del Maradona e poi le telecamere di Dazn lo inquadrano mentre dice sono incredulo ai compagni:

"Non ho mai visto niente di simile nella mia vita". Strano, ma davvero, Scott ha vinto il suo primo titolo solamente all’età di 28 anni. Deve ringraziare il Napoli ma anche il Napoli ringrazia lo scozzese per il suo contributo, i 12 goal e quello decisivo al Cagliari. Un connubio vincente destinato a durare nel tempo.