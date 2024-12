Prima pagina Cds: "Da vera Juve: Motta incarta Guardiola"

Le tre italiane impegnate ieri in Champions League sono uscite tutte incolumi. "Da vera Juve", evidenzia la prestazione dei bianconeri Il Corriere dello Sport in prima pagina: il Manchester City di Guardiola viene travolto per 2-0, a segno Vlahovic e McKennie. Invece il Milan scampa dalla beffa Stella Rossa, vincendo 2-1 a San Siro con le firme di Leao e Abraham.

Quanto al Bologna, invece, Vincenzo Italiano riesce ad ottenere il secondo punto della propria avventura in Champions, stavolta inchiodando il Benfica di Di Maria sullo 0-0. Oggi invece scendono in campo Roma e Lazio in Europa League, con la Fiorentina impegnata in Conference. Infine tutte le informazioni rivelate sul Mondiale 2034 in Arabia Saudita.