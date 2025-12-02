Prima pagina Cds e le parole di ADL: "Quest'anno il Napoli è più forte"

"Povero Dusan" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in merito all'infortunio di Dusan Vlahovic. Dovrà stare tre mesi fermo, se va bene, si legge sul quotidiano. Lesione di alto grado all'adduttore lungo della coscia sinistra racconta il bollettino medico diramato poco dopo l'ora di pranzo dalla Juve. Il quadro clinico emerso dagli accertamenti del J Medical lascia intendere la gravità dell'infortunio. Si parla di rottura delle fibre della "giunzione muscolo-tendinea", zona inguinale.

Non si tratta di uno stiramento di secondo grado, ma di un vero e proprio strappo. leri gli è stata consigliata l'operazione chirurgica. I tempi di recupero non cambieranno, ma l'intervento lo garantirebbe in prospettiva, evitando possibili ricadute, perché la lesione muscolo-tendinea può pregiudicare la ripresa agonistica. Ecco perché c'è la quasi certezza dell'operazione, non ancora pienamente confermata dalla Juve. Dovrà scegliere Vlahovic, molto avvilito e sconfortato. Lo stop arriva nel momento in cui era appena tornato protagonista. "Quest'anno il Napoli è più forte" si legge in basso. Sono le parole di ieri sera di De Laurentiis.