Prima pagina Tuttosport: "Taremi: vado in guerra. Inter su Goretzka"

"Taremi: vado in guerra" si legge sulla prima del quotidiano Tuttosport oggi in edicola. L'annuncio dell'ex Inter che vuole tornare in patria e i riflessi del conflitto in Iran sul mondo dello sport. In basso Inter su Goretzka, centrocampista accostato anche al Napoli che a giugno si svincolerà.

"O Kolo o Gatti. E si tratta con Vlahovic" scrive il quotidiano sempre in apertura. La Juve si gioca il futuro senza centravanti. Le speranze nel 4° posto - fondamentale per il mercato, le ambizioni del club e la vita di... Spalletti - si devono più alle prodezze del difensore che a David e Openda. Il papà di Federico: "Ha il gol e la Juve nel dna. E in panchina mastica amaro". Muani resta l'obiettivo principale, anche dopo la riapertura del serbo al rinnovo.

"D'Aversa vuole ridare il sorriso al Toro: cosi". Dopo la confortante vittoria all'esordio, il tecnico inizia a capire come la protesta dei tifosi vada ben oltre i risultati negativi. "In campo ne usciremo, ma chiedo disciplina e lealtà: io non transigo".