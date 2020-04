Cds - Figc vuole ripartire dalla Coppa Italia: spuntano le date per le due semifinali

Il calcio italiano continua a lavorare per cercare di trovare le giuste misure in vista della possibile ripresa della stagione. Le squadre di Serie A continuano a discutere in queste settimane, e l'ultima proposta arriva proprio dal consiglio di Lega: far giocare prima le due semifinali di Coppa Italia, consentendo così al sistema di ripartire ma anche dare ulteriore tempo alla squadre di Serie A di potersi preparare in vista del ritorno in campo. Come riporta l'edizione online de Il Corriere dello Sport, è difficile ipotizzare delle date ma gli scenari ci sono: se la Coppa si giocasse il 27 e 28 maggio, il campionato riprenderebbe il fine settimana del 31 maggio. Con schema, la cui fattibilità sarà sottoposta alle decisioni del governo, l'idea sarebbe di concludere il campionato il 2 agosto