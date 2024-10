Prima pagina Cds: "JuVlhaovic! Mago Dusan che doppietta"

"JuVlahovic". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Juve fantastica, in dieci vince in casa del Lipisa per 2-3. Mago Dusan, che doppietta! Conceicao firma il blitz. Atalanta show, il Bologna perde a Liverpool ma a testa alta.

Spazio anche all'Europa League e alla Conferece. In Europa League sono impegnate Roma ("Non c'era bisogno di esonerare De Rossi") e Lazio ("C'è Taty per fare il bis"), mentre in Conference la Fiorentina ("Viola, non puoi scherzare coi Saints").