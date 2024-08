Prima pagina Cds: "La mano di Conte. Napoli trasformato e Kvara fa il gigante"

vedi letture

"La mano di Conte" titola oggi il Corriere dello Sport nella sua prima pagina, concentrandosi sul ritorno alla vittoria del Napoli in campionato: il 3-0 rifilato al Bologna al Maradona permette agli azzurri di lasciarsi alle spalle il brutto ko di una settimana fa a Verona. Spazio anche agli altri risultati (Roma ko in casa con l'Empoli e Fiorentina bloccata sul pari dal Venezia) e al mercato, con Nico Gonzalez ufficialmente della Juve e Palacios sbarcato a Milano per abbracciare l'Inter.