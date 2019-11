CdS - Milik out per pubalgia, già iniziato il ciclo di terapie: difficile prevedere il rientro

Arek Milik ha cominciato un ciclo di terapie per risolvere il riacutizzarsi di un vecchio problema inguinale e quindi scongiurare l'allarme pubalgia. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui la diagnosi parla di una tendinite al pube, la stessa riscontrata ad agosto a Detroit, in occasione di una delle due amichevoli col Barcellona. Al momento non si possono ancora quantificare i tempi di recupero.