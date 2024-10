Prima pagina Cds: "Napoli, Buongiorno il padrone dell'area"

vedi letture

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicata ad un focus sul monte ingaggi delle squadre di Serie A: "L'Inter sorpassa in milioni: dopo ben 10 anni cambia la leadership del monte ingaggi", scrive il quotidiano romano. Nei tre box proposti sotto l'apertura trovano invece spazio la "frecciata" di Leao dal ritiro col Portagallo, l'importanza di Buongiorno per il Napoli e quella di Pellegrini per Juric alla Roma. A fondo pagina, invece, si parla dell'abbraccio tra Guardiola e Baggio e dell'arrivo di Tuchel sulla panchina dell'Inghilterra.

Serie A - L'Inter sorpassa in milioni: dopo ben 10 anni cambia la leadership del monte ingaggi

Milan - Frecciata Leao: "In nazionale tutti con me"

Napoli - Buongiorno il padrone dell'area.