Prima pagina Cds: "Osimhen-Lukaku, l'ultimo tentativo"

"Dybalaout", recita il titolo di apertura scelto oggi dalla prima pagina del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano dedica spazio all'addio del fantasista argentino alla Roma per andare in Arabia: la Joya ha accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah che ora è in trattativa con il club giallorosso. Di spalla si parla invece dell'investimento da 90 milioni della Juventus per l'accoppiata Nico Gonzalez-Koopmeiners e dell'ultimo tentativo del Napoli per Osimhen e Lukaku.

Roma - Dybalaout. Lascia la Roma e va in Arabia

Juventus - Nico-Koop: 90 milioni

Napoli - Osimhen-Lukaku, l'ultimo tentativo

Fiorentina - La volta buona. Palladino: "Io ci credo"