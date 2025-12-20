Ufficiale
Ceccherini espulso al 94' in Lazio-Cremonese: salterà il Napoli
Brutte notizie per la Cremonese in vista del prossimo turno di campionato. Nel finale della sfida contro la Lazio, terminata 0-0, Federico Ceccherini è stato espulso dall’arbitro Pairetto al 94’, dopo un intervento falloso su Cancellieri al limite dell’area di rigore. Il difensore grigiorosso sarà quindi costretto a saltare la gara contro il Napoli, in programma domenica 28 dicembre alle ore 15 allo stadio Zini. Un’assenza tutt’altro che marginale per la Cremonese, che dovrà rinunciare a un elemento importante del reparto arretrato.
