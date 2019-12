Cena di Natale aperta anche alle mogli: chiesto schermo per il karaoke

Il portale sigonfialarete.com riporta novità riguardo la prossima cena di Natale in casa Napoli: "Martedì 17 dicembre alle 19.30 ci sarà la tradizionale cena natalizia della Società Sportiva Calcio Napoli. Scelto ancora una volta il ristorante D’Angelo Santa Caterina in via Aniello Falcone. La dirigenza ha chiesto una sala con un tavolo unico per 140 invitati. Ci saranno anche le compagne dei tesserati. Questo vuol dire che anche per quest’anno l’appuntamento tra Jacqueline De Laurentiis, vicepresidente, e le mogli dei giocatori è stato accorpato. Chiesto anche lo schermo per il karaoke. Anche quest’anno le esibizioni dovrebbero partire con la performance di Davide Ancelotti.