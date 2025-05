Cena Scudetto, ADL discuterà con la squadra dei premi: preparati anche doni ai campioni d'Italia

L'edizione odierna de II Mattino fa il punto in casa Napoli, dopo che i campioni d'Italia hanno sfilato per il lungomaresu due bus scoperti per festeggiare il qiuarto scudetto. Il quotidiano scandisce i prossimi appuntamenti in calendario, che culminerrano domani in vaticano da Papa Leone XIV.

"Questa sera è prevista una festa tutti insieme. De Laurentiis ha fatto preparare dei doni per i calciatori, ma sarà l'occasione anche per discutere del premio scudetto: non ci sono solo i bonus nei singoli contratti, il club pensa a un premio intorno ai 3 milioni di euro. In questa stagione, solo al termine della gara con la Juventus, è stato concesso un premio alla squadra. Domattina la partenza per il Vaticano e l'udienza a Palazzo Apostolico con il Papa prevista alle ore 11:15"