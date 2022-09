Centravanti o ala: Napoli, la doppia chance per il debutto Champions del jolly Raspadori

Il 25 agosto scorso, battesimo del Giacomo Raspadori azzurro, venne fuori tutta la genuinità e l'ambizione

"Giocare la Champions League con il Napoli è da brividi, penso sia il sogno da bambino di chi come me è molto ambizioso. Ma ancora devo realizzato". Il 25 agosto scorso, battesimo del Giacomo Raspadori azzurro, venne fuori tutta la genuinità e l'ambizione che quel ragazzino venuto da Castel Maggiore, provincia di Bologna, portava nel suo bagaglia da Sassuolo a Napoli. Il salto nel grande calcio, anche a livello di club, dopo aver provato l'emozione indelebile di vincere un Europeo con l'Italia. Ma la Champions League è un'altra cosa. Lo disse lui stesso in quella conferenza stampa: "Il sogno di ogni bambino". C'è da scommetterci che oggi, il suo, diventerà realtà.

La duttilità di Jack

Il 25 agosto non è una data qualunque. Tre anni fa, nel 2019, proprio il 25 agosto ci fu il suo esordio in Serie A tra i grandi, con la maglia del Sassuolo che aveva cucito addosso fin da ragazzino. Da quel momento Jack ha ricoperto letteralmente tutti i ruoli dell'attacco: centravanti, seconda punta, ala sinistra, trequartista e pure ala destra. Nel Napoli, nelle sue prime quattro presenze, ha già agito in tre posizioni diverse: sulla trequarti con Fiorentina e Lecce, da ala sinistra nello spezzone con la Lazio, centravanti nell'ultima con lo Spezia, quella della sua prima gioia in maglia azzurra. In pochi numeri tutta la polivalenza tattica di Raspadori.

Doppia chance per la Champions

Il sogno Champions, dicevamo, non si è ancora realizzato. Quando contro il Liverpool si è fermato Osimhen, Spalletti ha preferito Simeone. Quella notte se l'è goduta lo stesso - perché s'è già affezionato ai suoi nuovi colori - ma non da protagonista. Oggi, a Glasgow, le chance di esordire anche nella massima competizione europea sono più alte. L'attaccante classe 2000 parte dietro nel ballottaggio con Simeone, ma anche se dovesse andare in panchina diventerebbe la prima alternativa per il secondo tempo. Nel ruolo di centravanti, sì, ma anche in quello di ala: a destra, senza Lozano, c'è il solo Politano che a un certo punto potrebbe essere sostituito; a sinistra Kvaratskhelia non ha un vice vero e proprio e, se avrà bisogno di tirare il fiato nella ripresa, Spalletti potrebbe pensare anche a Jack. Doppia chance per la Champions: Raspadori è pronto a fare il suo esordio.