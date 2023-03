Champions, biglietti Napoli-Milan: per i non abbonati i prezzi saranno più alti

Inizia oggi la prevendita per Napoli-Milan di Champions con 48 ore a disposizione degli abbonati a partire dalle ore 12

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inizia oggi la prevendita per Napoli-Milan di Champions con 48 ore a disposizione degli abbonati a partire dalle ore 12. Il Napoli sul sito ufficiale ha pubblicato i prezzi "scontati" e dunque per i non abbonati ci sarà prezzi più alti. Questi i prezzi per gli abbonati:

Tribuna Posillipo € 272,00

Tribuna Nisida € 176,00

Distinti € 104,00

Curve € 72,00