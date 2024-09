Chance per Cajuste e Lindstrom: entrambi giocano 60' in Premier League

vedi letture

Jens Cajuste titolare nell'Ipswich, Jesper Lindstrom nell'Everton. Per le partite di oggi i due azzurri, in prestito in Premier League, hanno avuto finalmente una chance dall'inizio nelle rispettive formazioni. Entrambi hanno giocato poi circa un'ora di gioco: l'attaccante danese sostituito al 62' mentre il centrocampista svedese al 61'. Prestazioni senza particolari acuti.