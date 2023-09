Che bella notizia! Beka Beka lascia stare il suicidio: messo in salvo dai pompieri

TuttoNapoli.net

Dopo una mattinata scioccante, arriva la bella notizia: Alexis Beka Beka è sceso dal ponte ed è stato messo in salvo dai vigili del fuoco. Come riportato da diversi media francesi, le forze di polizie fanno sapere che il centrocampista del Nizza è sano e salvo e non si trova più sul cordone del viadotto dell'A8, a due passi dalla città. Vigili del fuoco e forze di polizia hanno eseguito le operazioni, aiutati anche da uno psicologo inviato dal club francese stesso. Beka Beka, dopo una rottura amorosa, minacciava il suicidio. Ma adesso non è più in pericolo.