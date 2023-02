Che coincidenza: anche nel 1987 la Cremonese andò in semifinale di Coppa Italia

Il Napoli si sta aggrappando anche alle statistiche e alle curiosità relative al passato

