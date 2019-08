Che coppia Kou-Manolas: Marca inserisce il Napoli tra "i muri d'Europa"

Si dice che nel calcio a vincere siano quasi sempre le squadre fornite di buona difesa e i maggiori club europei stanno mettendo in atto questa massima sul mercato. I difensori hanno movimentato questa sessione, anche in casa Napoli, tant'è che Marca ha inserito il sodalizio azzurro tra i "grandi muri d'Europa". L'arrivo di Manolas forma una coppia straordinaria con Koulibaly, al pari delle altre big: de Ligt-Chiellini per la Juve, Godin-Skriniar per l'Inter, Varane-Ramos per il Real Madrid, Umtiti-Piqué per il Barcellona, ma anche Liverpool e Manchester United (con l'arrivo di Maguire) hanno ottime difese.