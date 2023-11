Che differenza tra casa e trasferta: Napoli a Bergamo per continuare lo score positivo

Il Napoli è la squadra con la più alta differenza tra i punti conquistati in trasferta e quelli guadagnati in casa

In questo campionato, il Napoli è la squadra con la più alta differenza tra i punti conquistati in trasferta e quelli guadagnati in casa: 14 in gare esterne per i partenopei, contro solo sette guadagnati tra le mura amiche; bilancio, invece, in perfetto equilibrio per l’Atalanta (10/10). A riferire il dato statistico è Opta.