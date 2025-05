Da Parma alzano la pressione: "Col Napoli sarà una finale!"

Il Napoli è atteso da un match cruciale al Tardini contro il Parma, nella prossima giornata di Serie A. Dopo il deludente pareggio interno contro il Genoa, gli uomini di Conte non possono più permettersi passi falsi se vogliono continuare a inseguire il sogno scudetto. Vietato sbagliare, soprattutto in trasferta.

Anche il Parma, però, è pronto a dare battaglia. La squadra di Chivu, reduce dalla sconfitta contro l’Empoli, si prepara a vivere il confronto contro i partenopei come una vera e propria finale. Lunedì il tecnico ha concesso un giorno di riposo al gruppo, che tornerà ad allenarsi martedì a Collecchio per iniziare la preparazione in vista di un match che può valere tanto, tra la corsa salvezza e le ambizioni degli azzurri.

"Forza Parma", il supplemento del quotidiano "Solo Calcio", annuncia così il giorno di riposo concesso da Chivu al Parma in vista della partita contro il Napoli: "C’è da dimenticare in fretta Empoli, in casa Parma. Da domani (martedì) il gruppo di Chivu si ritroverà a Collecchio per preparare la delicata sfida interna del ‘Tardini’ contro il Napoli, in programma questo weekend. L’allenatore, dopo che ieri la squadra aveva lavorato al ‘Mutti Training Center’, ha concesso infatti 24 ore di stop per la compagine crociata. Che da domattina penserà ai partenopei, per quella che sarà una sorta di Finale: tra Scudetto e salvezza".