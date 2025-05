Serie A tutta in campo domenica alle 20.45? Ecco perché è impossibile fare diversamente

Salvo sorprese non attese, la prossima giornata di campionato, la 37^ di Serie A, si giocherà per intero (o quasi) domenica 18 maggio alle ore 20.45. Con un'unica possibile eccezione: nel caso in cui l'Atalanta vincesse questa sera contro la Roma sarebbe matematicamente qualificata alla prossima Champions League, fatto che renderebbe "inutile" ai fini della classifica la prossima sfida col Genoa (già salvo e senza ambizioni ulteriori di classifica). In questo caso, Genoa-Atalanta si giocherebbe sabato 17 alle 20.45.

Se invece l'Atalanta non dovesse riuscire a battere la Roma, ecco che ci troveremmo di fronte alla prossima giornata tutta in contemporanea e tutta alle ore 20.45 di domenica. Il tutto ricordando come prevalga la necessità della contemporaneità per squadre che si giocano lo stesso obiettivo. Dando un'occhiata alle sfide, con l'ausilio della classifica, tutto diventa più chiaro.

37^ GIORNATA

Cagliari-Venezia (sfida per la salvezza)

Fiorentina-Bologna (sfida per l'Europa)

Genoa-Atalanta *

Hellas Verona-Como (sfida per la salvezza)

Inter-Lazio (sfida per lo Scudetto e per l'Europa)

Juventus-Udinese (sfida per l 'Europa)

Lecce-Torino (sfida per la salvezza)

Monza-Empoli (sfida per la salvezza)

Parma-Napoli (sfida per lo Scudetto e per la salvezza)

Roma-Milan (sfida per l'Europa)

* Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.

38^ GIORNATA

C'è poi la questione ultima giornata: per quel che riguarda Como-Inter e Napoli-Cagliari, esiste la possibilità che in caso di corsa scudetto ancora aperta (a cui aggiungere come condizione necessaria la salvezza già raggiunta dal Cagliari), entrambe le sfide vengano ampiamente anticipate rispetto a domenica 25 maggio, presumibilmente a mercoledì 21 maggio. In questo modo la Lega si terrebbe libero uno slot, appunto domenica 25 maggio, nel caso in cui Inter e Napoli arrivassero a pari punti e dovessero così giocare lo spareggio Scudetto. Senza dimenticare che l'Inter, così, avrebbe più tempo per preparare la finale di Champions League contro il PSG in programma il 31 maggio.