Ultim'ora Che entusiasmo! Napoli-Atalanta già verso il sold-out: disponibili solo pochi settori

Partiva oggi alle 12 la vendita libera per la gara contro l'Atalanta del 3 novembre. I biglietti - con la prevendita partita martedì per i possessori di Fidelity Card - sono già quasi tutti esauriti, a conferma ulteriore del grande entusiasmo che si respira in città testimoniato anche dal pienone già raggiunto per sabato prossimo contro il Lecce.

Nel pomeriggio su Ticketone erano rimasti pochi biglietti per la Tribuna Posillipo, per la Tribuna Nisida e per l'anello inferiore delle due curve. Possibile anche per la gara contro l'Atalanta il sold-out. Il tutto esaurito infatti potrebbe arrivare a questo punto già nelle prossime ore considerando il ritmo di vendita.