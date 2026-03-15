Che entusiasmo per De Bruyne! Ecco dov'era il belga stamattina

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Bagno di folla questa mattina per Kevin De Bruyne, protagonista di una breve apparizione tra i tifosi in città dopo essere sceso in campo nella partita di ieri con la squadra allenata da Antonio Conte contro il Lecce. Il fuoriclasse belga, autore di un'ottima prova contro i salentini, ha attirato l’attenzione di molti appassionati che lo hanno salutato e fotografato durante la sua uscita, confermando ancora una volta il grande entusiasmo che circonda il campione.

Visita al Real Casarea per seguire il figlio Mason

In mattinata De Bruyne si è recato al centro sportivo del Real Casarea, a Casalnuovo di Napoli, per assistere alla partita del figlio Mason, giovanissimo calciatore del club locale. Il campione belga ha seguito la gara insieme al resto della famiglia, mostrando grande attenzione e supporto per il percorso sportivo del figlio. La sua presenza ha richiamato curiosi e tifosi, trasformando la visita in un piccolo evento per i presenti.