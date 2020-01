Che fine ha fatto Fabiàn?

I fischi del San Paolo, un'immagine che racchiude a pieno il momento di Fabiàn Ruiz. Per lo spagnolo un'altra prestazione deludente, quella messa in campo stasera contro l'Inter di Conte. Sono ormai settimane, per non dire mesi, che l'ex giocatore del Betis è ben lontano dai massimi livelli mostrati con la maglia azzurra. Non è il solo, visto il momento generale della squadra, ma nemmeno il cambio della guida tecnica ha aiutato Fabiàn a ritrovare nuova verve, cosi come la possibilità di giocare come vertice basso nel centrocampo. Al momento dell'uscita contro l'Inter, sostituito da Llorente, Fabiàn è stato salutato da una bordata di fischi da parte del pubblico napoletano che evidentemente non ha gradito la prestazione e, più in generale, comincia a mal digerire le prestazioni dello spagnolo.