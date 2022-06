Che gol di Kvaratskhelia con la Georgia: pallonetto spettacolare e palla sotto la traversa

Assist dalla sinistra di Tsitaishvili a tagliare la difesa, Kvaratskhelia dall’interno dell’area di rigore beffa il portiere con uno splendido pallonetto.

Kvicha Kvaratskhelia ormai non si ferma più. Il nuovo acquisto del Napoli regala magie e spettacolo non solo con la Dinamo Batumi, ma anche con la sua Nazionale. Nella gara che si sta disputando tra Georgia e Gibilterra, valida per la prima giornata del Gruppo 4, Lega C di Nations League, il classe 2001 ha impiegato appena 12 minuti per sbloccare la sfida. Assist dalla sinistra di Tsitaishvili a tagliare la difesa, Kvaratskhelia dall’interno dell’area di rigore beffa il portiere con uno splendido pallonetto spedendo il pallone sotto la traversa.