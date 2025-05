Che intrigo Ancelotti: tra Real Madrid e Arabia, dopo l'affare saltato col Brasile

Ieri a Madrid è andato in scena un incontro che in molti aspettavano: il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ed il tecnico Carlo Ancelotti a colloquio per mettere un punto su tutte le questioni che stanno sorgendo in queste settimane, in quello che è un vero e proprio intrigo internazionale. Che coinvolge tre Continenti e almeno quattro Paesi. Stiamo parlando del futuro dell'allenatore al Real, con spettatori interessati il Brasile (inteso come Nazionale), indirettamente l'Arabia Saudita (dove Jorge Jesus è fra i papabili per la panchina verdeoro ed in rotta con l'Al Hilal e dove diversi club potrebbero provarci con lo stesso Ancelotti) e pure l'Italia, dove le richieste per l'ex allenatore del Milan non mancheranno mai. Marca riporta che l'incontro è andato bene ed ha stabilito che non c'è alcun conflitto fra i due.

Florentino Perez e Carlo Ancelotti si parlano e si capiscono ed il loro obiettivo è lottare per vincere la Liga, poi si vedrà. Tutto ancora aperto dunque: soprattutto in caso di insuccesso la separazione pare la soluzione più probabile, ma le parti si vogliono lasciare in ottimi rapporti, sulla falsariga dell'addio dato a Toni Kroos nella passata stagione. Il quotidiano poi aggiunge che Carlo Ancelotti non ha rotto con il Brasile. Ciò che ha fatto è stato scegliere di non firmare alcun impegno finché è in vigore il contratto con il Real Madrid. Tutto dunque è ancora aperto. La Confederazione brasiliana avrebbe voluto una firma, ma l'allenatore non la firmerà finché il club non avrà deciso il da farsi. Una nota in conclusione: l'intenzione di Ancelotti sarebbe quella di non chiedere soldi se il suo mandato come allenatore del Real Madrid dovesse finire.