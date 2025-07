Che numero di maglia per Noa Lang? La prima indiscrezione

Nella giornata di ieri Noa Lang ha sostenuto le visite mediche col Napoli a Villa Stuart, in attesa dell'ufficialità e del consueto messaggio su X di Aurelio De Laurentiis. Secondo il giornalista Matteo Moretto, l'esterno classe 99 prelevato dal Psv ha già scelto la maglia numero 70 per la sua nuova avventura al Napoli.

Per il Napoli affare da 25 milioni di euro più 2 di bonus: questo il costo dell’operazione col Psv. Secondo le informazioni riportate da Sky Sport, il club olandese mantiene comunque il 10% sulla futura rivendita. Ormai è solo questione di tempo per assistere all'ufficialità di Noa Lang come nuovo giocatore del Napoli.