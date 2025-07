L'Al Hilal di Inzaghi rinuncia alla Supercoppa saudita: "Troppa stanchezza"

Doveva essere uno degli eventi clou dell’estate calcistica asiatica, ma l’Al Hilal di Simone Inzaghi non parteciperà alla Supercoppa d’Arabia Saudita, in programma dal 19 al 23 agosto a Hong Kong. Il club ha comunicato ufficialmente alla federazione la propria rinuncia alla competizione, motivandola con la stanchezza accumulata dopo una stagione logorante, aggravata dagli impegni internazionali negli Stati Uniti e dalla recente eliminazione ai quarti del Mondiale per Club.

Troppo ridotto il margine di recupero per affrontare un nuovo torneo estivo: così, Inzaghi e lo staff tecnico hanno optato per un periodo di riposo prolungato, utile per arrivare nelle migliori condizioni all'inizio della nuova stagione. Il tema dei calendari resta uno dei più dibattuti in questi mesi, questa notizia è un ulteriore segnale di quanto anche i club siano ormai logorati da alcune scelte.