Fu cercato dal Napoli, Duran fa infuriare Mourinho: "Pagherà le conseguenze"

Il Fenerbahce ha iniziato il ritiro precampionato ad Albufeira, in Portogallo, ma è subito esploso un caso che coinvolge Jhon Durán, attaccante colombiano classe 2003 arrivato in prestito dall'Al Nassr e cercato anche dal Napoli l'anno scorso. Il giocatore non si è presentato al raduno della squadra, un'assenza che ha scatenato l’ira di José Mourinho, allenatore del club turco. In conferenza stampa, lo Special One ha parlato apertamente di “mancanza di rispetto” e ha ammonito: “Chi non rispetta le regole, ne pagherà le conseguenze”. L’attesa per il colombiano era alta, visto il suo rendimento nella passata stagione (12 gol in 18 partite con Cristiano Ronaldo all’Al Nassr), ma il suo comportamento ha subito incrinato i rapporti con l’ambiente.

Durán, non nuovo a episodi controversi, aveva già creato tensioni in passato: durante una partita della Nazionale colombiana contro il Perù per le qualificazioni ai Mondiali 2026, era stato sostituito all’intervallo e aveva avuto un acceso confronto con lo staff. Anche all’Aston Villa, club proprietario del suo cartellino, non aveva nascosto il malcontento nei confronti di Unai Emery, con cui aveva avuto più di uno scontro verbale per sostituzioni non gradite. Ora resta da capire se il colombiano raggiungerà Mourinho e il resto della squadra per le prossime amichevoli in programma: Portimonense (17 luglio), União de Leiria (20 luglio), Al Ittihad (23 luglio) e Benfica (26 luglio). Il club, nel frattempo, valuta eventuali provvedimenti.